Решение суда об аресте владельца пристани в Волгограде обжалуют 22 июня

ВОЛГОГРАД, 21 июн — РИА Новости. Защита 22 июня обжалует решение суда об аресте владельца лодочной станции на Волге, который не предотвратил выход катамарана на воду, из-за чего тот столкнулся с баржей, сообщили РИА Новости в Волгоградском областном суде.
По подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей, задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана.
На прошлой неделе — 14 июня — Центральный районный суд избрал Жданову меру пресечения в виде ареста на два месяца. Адвокат задержанного подал апелляцию.
"В пятницу 22 июня в Волгоградском областному суде будет рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Жданова, в которой он просит отменить постановление центрального районного суда об аресте своего подзащитного", — сообщили РИА Новости в областном суде.