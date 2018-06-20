Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев заключен под стражу‍

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России взяли под стражу экстрадированного из Австрии Аслана Гагиева — лидера преступной группировки, которого обвиняют в организации десятков заказных убийств.

По версии следствия, с 2004 года члены преступной группировки убили 60 человек. Их жертвами стали сотрудники правоохранительных органов, чиновники разных уровней, бизнесмены. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Среди наиболее резонансных преступлений ОПГ — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Часть сообщников Гагиева задержали и приговорили к длительным срокам лишения свободы. Самому главарю удалось скрыться.

"Болгарское дело"

В 2015 году Гагиева задержали в Австрии. Венский суд получил два запроса об экстрадиции — от Болгарии и России. В Софии уроженца Грузии заочно обвинили в подделке паспорта.

Он находился год под стражей и в 2016 году его освободили под залог в сто тысяч евро. По австрийскому законодательству обвиняемый не может находиться под стражей больше срока, который грозит ему в стране, куда его могут отправить. В Болгарии Гагиеву грозил год заключения.

Экстрадиция в Россию

В прошлом году венский суд удовлетворил запрос об экстрадиции Гагиева в Россию. В суде пояснили, что "получили дипломатическое заверение и гарантии, что Россия не допустит пыток и нарушений прав человека" во время судебного процесса.

До этого суд также разрешал экстрадировать Гагиева, но защита обвиняемого оспаривала эти решения. Например, в ноябре прошлого года перед отправкой криминального авторитета в аэропорт адвокаты предоставили справку, что у Гагиева развилась редкая форма аэрофобии, при которой он может не пережить перелета. Тогда экстрадицию отложили.

В марте 2018 года Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты Гагиева об отмене принятых решений о его выдаче России.

В день экстрадиции Гагиева официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что криминальный авторитет пытался симулировать аэрофобию.