В Петербурге ветер повредил кровлю вестибюля станции "Новокрестовская"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Сильный ветер повредил декоративные элементы кровли северного вестибюля станции метро "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель.
Станция "Новокрестовская" построена рядом со стадионом "Санкт-Петербург". Станцию открыли для пассажиров 26 мая.
По причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции Новокрестовская. Станция Новокрестовская работает, вход осуществляется через южный вестибюль. pic.twitter.com/RM0n6TEZK9— Юлия Шавель (@JulieShavel) 20 июня 2018 г.
"По причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции "Новокрестовская". Станция "Новокрестовская" работает, вход осуществляется через южный вестибюль", — написала Шавель в Twitter.