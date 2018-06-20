В Марий Эл три человека погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое, в том числе младенец, доставлены в больницу с травмами, сообщает пресс-служба правительства Республики Марий Эл.

Смертельное дорожно-транспортное происшествия с участием двух легковых автомобилей произошло в Новоторъяльском районе около 8.45 в среду.

"Сегодня утром в Новоторъяльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Двое, в том числе 8-месячный ребенок, находятся в больнице. Ребенка отвезли в Республиканскую детскую больницу", — сообщил на координационном совещании по обеспечению правопорядка глава Марий Эл Александр Евстифеев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, дорога, где произошла авария, прямая и "замечаний по ней нет".