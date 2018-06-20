В трех регионах Приволжья почти восемь тысяч человек остались без света

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Около 30 населенных пунктов, в которых проживают почти 8 тысяч человек, в трех регионах Приволжского федерального округа остались без энергоснабжения в результате сильных порывов ветра, достигавших 20 метро в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В Нижегородской, Кировской областях и (республике) Марий Эл произошли нарушения энергоснабжения в 26 населенных пунктах с населением 7,82 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего без энергоснабжения остались 2,86 тысячи жилых домов и три социально значимых объекта.

"Произошло падение восьми деревьев на территории детского оздоровительного лагеря "Сосновая роща" в Медведевском районе Марий Эл", — добавил собеседник агентства.