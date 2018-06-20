В трех регионах Приволжья почти восемь тысяч человек остались без света

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Около 30 населенных пунктов, в которых проживают почти 8 тысяч человек, в трех регионах Приволжского федерального округа остались без энергоснабжения в результате сильных порывов ветра, достигавших 20 метро в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Он уточнил, что всего без энергоснабжения остались 2,86 тысячи жилых домов и три социально значимых объекта.
"Произошло падение восьми деревьев на территории детского оздоровительного лагеря "Сосновая роща" в Медведевском районе Марий Эл", — добавил собеседник агентства.