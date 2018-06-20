Эрмитаж до сих пор выясняет, сколько денег у него украли при реконструкции

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители Эрмитажа уточняют объем средств, выведенных при хищениях во время строительства фондохранилища и библиотеки музея, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина.

Как сообщалось ранее, в мае Эрмитаж обратился в следственные органы с заявлением в связи с хищением через компании ГК "Роспан" средств, выданных в качестве авансов на строительство фондохранилища. По уголовному делу о хищении не менее 450 миллионов рублей были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

По информации Эрмитажа, бывший подрядчик строительства фондохранилища ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Колесников. Позже по этому делу был заочно заключен под стражу бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо.

"Государственный Эрмитаж, переломив ход банкротства ООО "МехСтройТранс", был установлен в качестве его крупнейшего кредитора (93%), что позволило установить в качестве конкурсного управляющего Ивана Яковенко", — отметила адвокат.

Шатихина отметила, что управляющий предъявил требования к ООО "Горизонт" и ООО "Растр". По ее словам, информация о финансовой деятельности контролируемых ими организаций группы "Роспан" собирается для уточнения объемов выведенных средств аванса Эрмитажа.

Она также заявила, что средства аванса были распределены, главным образом, между компаниями Колесникова. Адвокат добавила, что нынешняя редакция закона "О банкротстве" позволяет взыскивать долги с бенефициаров компаний, если они оказывали влияние на их деятельность, в данном случае, с Колесникова.