РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Эрмитаж до сих пор выясняет, сколько денег у него украли при реконструкции

15:1620.06.2018
22641
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗдание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗдание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители Эрмитажа уточняют объем средств, выведенных при хищениях во время строительства фондохранилища и библиотеки музея, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина.

Здание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Суд оставил под стражей фигуранта дела о хищении при реконструкции Эрмитажа
Как сообщалось ранее, в мае Эрмитаж обратился в следственные органы с заявлением в связи с хищением через компании ГК "Роспан" средств, выданных в качестве авансов на строительство фондохранилища. По уголовному делу о хищении не менее 450 миллионов рублей были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

По информации Эрмитажа, бывший подрядчик строительства фондохранилища ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Колесников. Позже по этому делу был заочно заключен под стражу бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо.

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов перед оглашением приговора. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Эрмитаж заявил иск на 856 миллионов рублей по делу экс-замминистра культуры
"Государственный Эрмитаж, переломив ход банкротства ООО "МехСтройТранс", был установлен в качестве его крупнейшего кредитора (93%), что позволило установить в качестве конкурсного управляющего Ивана Яковенко", — отметила адвокат.

Шатихина отметила, что управляющий предъявил требования к ООО "Горизонт" и ООО "Растр". По ее словам, информация о финансовой деятельности контролируемых ими организаций группы "Роспан" собирается для уточнения объемов выведенных средств аванса Эрмитажа.

Она также заявила, что средства аванса были распределены, главным образом, между компаниями Колесникова. Адвокат добавила, что нынешняя редакция закона "О банкротстве" позволяет взыскивать долги с бенефициаров компаний, если они оказывали влияние на их деятельность, в данном случае, с Колесникова.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Анна Ивановна
Как бы так посчитать, чтобы бывшего зама министра можно было посадить, а самого бывшего, (читай нынешнего), министра не трогать, вот так задача
16:04
20.06.2018
ОтветитьНе отвечать
andreas.globetrotter
раз не знают, сколько потеряли, то не знают и счёта деньгам. Перекормили их деньгами, стало быть
15:30
20.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена