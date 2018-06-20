Эрмитаж до сих пор выясняет, сколько денег у него украли при реконструкции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представители Эрмитажа уточняют объем средств, выведенных при хищениях во время строительства фондохранилища и библиотеки музея, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина.
По информации Эрмитажа, бывший подрядчик строительства фондохранилища ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Колесников. Позже по этому делу был заочно заключен под стражу бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо.
Шатихина отметила, что управляющий предъявил требования к ООО "Горизонт" и ООО "Растр". По ее словам, информация о финансовой деятельности контролируемых ими организаций группы "Роспан" собирается для уточнения объемов выведенных средств аванса Эрмитажа.
Она также заявила, что средства аванса были распределены, главным образом, между компаниями Колесникова. Адвокат добавила, что нынешняя редакция закона "О банкротстве" позволяет взыскивать долги с бенефициаров компаний, если они оказывали влияние на их деятельность, в данном случае, с Колесникова.