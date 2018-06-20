По делу о хищении при реконструкции Эрмитажа возместили более 30 млн рублей

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Два обвиняемых по делу о хищениях при реконструкции Запасного дома в Эрмитаже возместили более 30 миллионов рублей причиненного вреда, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

"В рамках уголовного дела по обвинению бывшего заместителя директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Новикова М.И. и управляющего ЗАО "Балтстрой" Коченова А.В. в хищении в особо крупном размере путем мошенничества денежных средств, выделенных на реконструкцию Запасного дома, причиненный музею ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме в размере 30 626 017 рублей 25 копеек", — сказала она.

По словам адвоката, в настоящий момент обоим предъявлено обвинение в окончательной редакции и дело предано в суд. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело в особом порядке 25 июня.

Особый порядок назначается при условии признания вины и погашения ущерба.