Под Челябинском один человек погиб в ЧП с перевернувшейся на озере лодкой

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Лодка с двумя детьми и мужчиной перевернулась в среду в озере Кундравы в Челябинской области, детям удалось спастись, а мужчина погиб, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в среду днем в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по региону поступило сообщение о происшествии на озере Кундравы Чебаркульского муниципального района.

"В 200 метрах от берега при рыбалке перевернулась двухместная металлическая лодка типа "Камышовка", в которой находились 3 человека, в том числе двое детей — мальчики 2006 и 2010 годов рождения. Один из мальчишек смог выплыть на берег самостоятельно, второго ребенка спасли люди, проплывавшие на другой лодке. А вот взрослому человеку спастись не удалось", — говорится в сообщении.

Пресс-центр уточняет, что все находились в лодке без спасательных жилетов.

В данный момент организованы поисковые мероприятия, привлечены дополнительные силы и средства, на месте работает оперативная группа и психолог миасского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и специалисты областной службы спасения, уточняется в сообщении. Также будут задействованы водолазные группы, добавляет пресс-центр.