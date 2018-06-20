В Приамурье осудили медсестру за кражу лекарств для онкобольных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Медсестра онкодиспансера в Амурской области проведет 3 года в колонии за хищение жизненно важных лекарств, сообщила региональная прокуратура.

"Женщина, работая процедурной медицинской сестрой ГАУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер", в период с 9 августа по 31 октября 2016 года совершала хищение медицинских препаратов, предназначенных для онкологических больных, и в последующем пыталась их переслать для дальнейшей реализации в Москву", — сообщает прокуратура.

Медсестра 1974 года рождения признана виновной по части 3 статьи 160 УК РФ "хищение в крупном размере". Суд установил, что ущерб от ее действий превысил 290 тысяч рублей, и взыскал эту сумму с женщины.

"Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — добавляет прокуратура.