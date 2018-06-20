В Липецкой области женщину будут судить за убийство подруги и ребенка

ВОРОНЕЖ, 20 июн — РИА Новости. Жительница Липецкой области предстанет перед судом за убийство из зависти своей подруги и ее трехлетней дочери, сообщает в среду прокуратура региона.

По данным следствия, вечером 28 октября 2017 года в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке были обнаружены тела 21-летней липчанки и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла, взяв с собой документы и вещи.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также по статьям "похищение документов" и "кража". Максимальное наказание по этим статьям предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали и заключили под стражу.

"Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, заместитель прокурора области направил уголовное дело в Липецкий областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Свою вину женщина признала полностью.

"Следствие склоняется к тому, что мотивом преступления стала женская зависть", — пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Кузнецова.

По ее словам, обвиняемая была отчислена из института, у нее не было постоянной работы, постоянного места жительства, регистрации. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина вменяемая и в момент совершения преступления отдавала отчет своим действиям. После случившегося она пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови, заперла дверь ключом. Как ранее сообщала Кузнецова, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.