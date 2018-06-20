Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Два человека продолжают оставаться в больницах после ДТП с автобусом, которое произошло более двух недель назад в Екатеринбурге, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила РИА Новости в среду представитель городского управления здравоохранения.

Авария произошла 4 июня на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который упал в кювет и перевернулся. В результате аварии, по данным горздрава, пострадали 26 человек.

Согласно информации правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки. Верх-Исетский районный суд отпустил его под подписку о невыезде.

"Двое пострадавших находятся в двух разных больницах. Одна женщина, которая госпитализирована в больницу №36, на этой неделе, скорее всего, будет выписана. Вторая продолжает получать консервативное лечение", – сказала собеседница агентства.

По данным горздрава, состояние пострадавших удовлетворительное. Одной женщине предстоит перед выпиской пройти несколько дополнительных исследований, которые снимут те диагнозы, которые были поставлены врачами после аварии. У второй пострадавшей были переломы, сейчас она получает консервативное лечение. Как только медики посчитают, что ее состояние стабилизировалось, женщину выпишут, сказали в управлении здравоохранения Екатеринбурга.