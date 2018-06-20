Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Два человека продолжают оставаться в больницах после ДТП с автобусом, которое произошло более двух недель назад в Екатеринбурге, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила РИА Новости в среду представитель городского управления здравоохранения.
Согласно информации правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки. Верх-Исетский районный суд отпустил его под подписку о невыезде.
По данным горздрава, состояние пострадавших удовлетворительное. Одной женщине предстоит перед выпиской пройти несколько дополнительных исследований, которые снимут те диагнозы, которые были поставлены врачами после аварии. У второй пострадавшей были переломы, сейчас она получает консервативное лечение. Как только медики посчитают, что ее состояние стабилизировалось, женщину выпишут, сказали в управлении здравоохранения Екатеринбурга.