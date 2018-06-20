ДТП в Самаре с перевернувшейся машиной попало на видео

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Самаре такси нарушило правила дорожного движения и врезалось в автомобиль, свидетельствуют кадры с видеорегистратора очевидца.

ДТП произошло в субботу на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко. На видео заметно, как водитель такси проезжает на красный свет на перекрестке и ударяется в Mitsubishi. По словам автора ролика, погибших в результате аварии нет, а пострадавшие получили незначительные травмы. Тем не менее на место происшествия прибыли пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.

Как сообщают местные СМИ, 16 июня в Самаре в общем счете произошло три ДТП с перевернувшимися машинами. Информации о пострадавших нет.