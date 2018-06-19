В Ростове-на-Дону загорелась крыша жилого дома, сообщил источник

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Крыша четырехэтажного жилого дома загорелась на площади 400 квадратных метров в Ростове-на-Дону, из здания эвакуированы более 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После возгорания в квартире на четвертом этаже дома №60 на улице Первая линия огонь перешел на крышу, площадь пожара составляет 400 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания выведены более 90 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Представитель ГУМЧС России по Ростовской области, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что жилой четырехэтажный дом загорелся в центре Ростова-на-Дону, пострадавших нет. По словам представителя МЧС, пожар произошел около 17.00 мск.

"В 17.16 мск пожару присвоен второй ранг сложности, в 17.18 мск — третий", — сказал он. По его словам, из здания эвакуированы 70 человек.

Здание старой постройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения — более 80 человек и 25 единиц техники.