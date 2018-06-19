Житель Чечни получил три года колонии за попытку примкнуть к боевикам в САР

ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Заводской районный суд Грозного приговорил к 3 годам колонии строгого режима жителя Чечни, который пытался выехать в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях, сообщила прокуратура республики.

В суде установлено, что Бислан А. в 2017 году пытался выехать в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Заводской районный суд Грозного, согласившись с позицией государственного обвинения, признал Бислана А. виновным в инкриминируемом ему преступлении (приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд в Грозном вынес приговор в отношении другого местного жителя, воевавшего в Сирии. "В суде установлено, что Салавди Д. принимал участие в составе вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, на территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в октябре 2017 года Салавди Д., в Заводском районе Грозного незаконно приобрел гранаты, которые перенес к себе домой", — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Октябрьский районный суд Грозного приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год.