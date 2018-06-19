В Новосибирской области восстановили нарушенное грозой электроснабжение

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 60,2 тысячи человек в Новосибирской области, где происходили массовые аварийные отключения в электрических сетях из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.

"19 июня в 15.26 аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

Вечером 18 июня из-за грозы и ветра на территории Новосибирской области происходили отключения в электрических сетях 110 кВ.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 80 населенных пунктах Черепановского, Маслянинского и Искитимского районов (около 60,2 тысячи человек), а также 66 социально значимых объектов.