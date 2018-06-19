МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Осужденный в России за подготовку терактов украинец Александр Кольченко находится в удовлетворительном состоянии, патологий у него не выявлено, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Ранее президентский Совет по правам человека попросил ФСИН "принять срочные меры по охране здоровья" Кольченко, осужденного на 10 лет по делу режиссера Олега Сенцова. Перед этим глава СПЧ Михаил Федотов получил письмо украинского омбудсмена Людмилы Денисовой на эту тему.

"Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", — сказал представитель регионального главка.

Ранее Кольченко объявил голодовку вслед за осужденным Олегом Сенцовым, однако вскоре прекратил ее.

В сообщении говорится также, что Кольченко "прошел общеклиническое обследование, и у него не было выявлено каких-либо патологических отклонений".

По словам представителя службы, планируется перевод Кольченко из медицинской части в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.