МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Осужденный в России за подготовку терактов украинец Александр Кольченко находится в удовлетворительном состоянии, патологий у него не выявлено, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
"Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", — сказал представитель регионального главка.
Ранее Кольченко объявил голодовку вслед за осужденным Олегом Сенцовым, однако вскоре прекратил ее.
По словам представителя службы, планируется перевод Кольченко из медицинской части в отряд для дальнейшего отбывания наказания.
Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.