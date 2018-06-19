Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Орле возросло до 13

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Количество получивших травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с бордюром в Орле достигло 13 человек, сообщил РИА Новости представитель администрации области.

По данным следствия, утром 19 июня водитель маршрутки марки "ГАЗ" на улице Комсомольской не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП, как сообщало следствие, пострадали не менее десяти пассажиров автобуса, которые обратились за медицинской помощью. По факту аварии СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Тринадцать пострадавших — это те, кто за медицинской помощью обращался. Из них четверо в больнице: трое взрослых, один ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальным получившим травмы была оказана амбулаторная помощь.

Прокуратура Орловской области по факту ДТП начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Управление МВД по региону не комментирует происшествие.