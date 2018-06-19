Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Орле возросло до 13

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Количество получивших травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с бордюром в Орле достигло 13 человек, сообщил РИА Новости представитель администрации области.
"Тринадцать пострадавших — это те, кто за медицинской помощью обращался. Из них четверо в больнице: трое взрослых, один ребенок", — сказал собеседник агентства.
Прокуратура Орловской области по факту ДТП начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
Управление МВД по региону не комментирует происшествие.