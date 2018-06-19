ИРКУТСК, 19 июн — РИА Новости. Житель Братска спас двух детей с горящего балкона третьего этажа многоквартирного дома, решается вопрос о его представлении к награде, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

Братчанин Александр Козлов спас во время пожара детей двух и шести лет. Мать оставила братьев дома одних, отправившись в магазин. Мальчики нашли спички и развели на балконе костер. Дощатый пол и вещи воспламенились в считанные секунды. По словам очевидцев, дети стали кричать от страха и звать на помощь.

"Я ехал мимо и увидел черный дым и огонь на балконе. В голове моментально сложился ход действий. Забраться по решеткам двух балконов не составило труда", — рассказал 37-летний Александр Козлов после того, как его разыскали сотрудники МЧС и братские журналисты.

По его словам, сначала воду для тушения огня подавала в ведрах соседка со второго этажа. Сбив пламя, Андрей попал в квартиру, где стал набирать воду и заливать огонь.

В настоящее время решается вопрос о представлении жителя Братска к награде за спасение жизни детей.