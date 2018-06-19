Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч за кражу кошки породы мейн-кун

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в краже с выставки кошки породы мейн-кун и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей, сообщает городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга в апреле из выставочной палатки комплекса "Экспофорум" похитил кошку породы мейн-кун по прозвищу Евангелиста стоимостью 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции обнаружили похищенное животное по месту жительства обвиняемого и вернули хозяину. Было возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

"Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Рыкалина виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.