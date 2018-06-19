В Орле завели дело после ДТП с маршруткой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения маршрутки с бордюром в Орле, в результате которого пострадали не менее 10 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что девять пассажиров в маршрутном автобусе получили травмы после его столкновения с бордюром в Орле.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в городе Орле", — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 19 июня водитель маршрутки марки "ГАЗ" при движении по улице Комсомольской не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП пострадали не менее десяти пассажиров автобуса, которые обратились за медицинской помощью. Точное количество пострадавших и характер их повреждений устанавливается следствием.