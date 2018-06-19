Экс-глава Дагестана опроверг сообщения СМИ о задержании брата

МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг информацию СМИ о задержании его брата Раджаба Абдулатипова: по его словам, это ложь, которую распространяют "обиженные люди".

Ссылаясь на свои источники, некоторые издания писали, что Раджаба Абдулатипова якобы задержали "по подозрению в совершении тяжкого преступления" в одном из московских аэропортов при попытке улететь за границу.

"Во-первых, это ложь. Во-вторых, в моем роду нет и никогда не было преступников. В-третьих, это рук дело обиженных людей, которые когда-то были смещены со своих должностей, таким образом они мстят", — заявил Рамазан Абдулатипов РИА Новости.

По его словам, Раджаб, ранее возглавлявший республиканское УФМС, сейчас вместе с ним находится в Горном Алтае.

С приходом на пост главы Дагестана бывшего депутата Госдумы и функционера "Единой России" Владимира Васильева, в республике началась масштабная антикоррупционная зачистка. Был задержан ряд высокопоставленных чиновников, в том числе верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.