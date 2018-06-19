Четверо граждан Перу арестованы по делу о краже в Пулково в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Суд Петербурга заключил под стражу четверых граждан Перу по делу о краже в аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости представитель объединенной службы судов Петербурга.

По данным СМИ, следствие полагает, что злоумышленники совершили кражу 12 июня в терминале аэропорта "Пулково" у гражданина Кореи. Их добычей стала сумка с ноутбуком, планшетом, мобильными телефонами и фотоаппаратом, вскоре после этого подозреваемые были задержаны в центре Петербурга, отмечается в СМИ.

"Суд Петербурга заключил под стражу четверых граждан Перу по делу о краже в аэропорту Пулково. Это решение было принято еще в воскресенье", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в правоохранительных органах официально не подтвердили эту информацию.