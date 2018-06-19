Суд приговорил к 8 годам колонии экс-главу сельсовета Ставрополья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил бывшего главу сельсовета в Ставропольском крае Мухарема Орозбаева к 8 годам колонии строгого режима за содействие запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Суд назначил Орозбаеву 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, без штрафа", — сказала она.

По информации следствия, с декабря 2013 года по январь 2015 года Орозбаев, являясь главой Кучерлинского сельсовета Ставропольского края, используя авторитет своей должности, убедил Рахмана Багбекова пройти обучение арабскому языку в Египте, а затем обучение в лагере подготовки боевиков в Сирии.

В течение года с марта 2015 года Орозбаев ежемесячно переводил Багбекову около 10 тысяч рублей на аренду жилья в Каире, оплату обучения и покупку еды. Летом 2015 года он выехал в Сирию, где в течение месяца прошел обучение в лагере подготовки боевиков, считают правоохранители.

Для возвращения Багбекова на территорию Российской Федерации Орозбаев также перевел ему деньги на приобретение авиабилета. Второго марта 2016 года Багбеков вернулся на территорию РФ, где и был задержан правоохранительными органами.