"Русгидро" расследует причины аварийного отключения на Якутской ГРЭС-2

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Аварийные отключения на запущенной около полугода назад Якутской ГРЭС-2 группы "Русгидро" не были связаны с отключениями в электросетях из-за непогоды, причины нарушений в работе электростанции расследует комиссия "Русгидро", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

По данным ситуационно-аналитического центра (САЦ) министерства, 28 мая при сильном ветре, дожде и грозе происходили аварийные отключения в электросетях 6-110 кВ компании "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"). Число отключенных потребителей достигало 172 тысяч человек. Причем 50 тысяч из них оставались без электроснабжения из-за аварийного отключения на Якутской ГРЭС-2 "Русгидро", запущенной лишь в конце ноября прошлого года. О полном восстановлении энергоснабжения региональное управление МЧС сообщило 1 июня.

"По мнению САЦ Минэнерго России, произошедшие 28 мая 2018 года аварийные отключения на Якутской ГРЭС-2 не были связаны с аварийными отключениями в электрических сетях в связи с неблагоприятными погодными условиями. Это были отдельные технологические нарушения и их одновременный характер является совпадением. О причинах произошедших отключений говорить рано, это будет оцениваться по результатам работы соответствующей комиссии "Русгидро", расследующей данную аварийную ситуацию", — пояснили в пресс-службе Минэнерго.