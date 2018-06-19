Во Владивостоке завели дело после публикации видео с избиением школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту заснятого на видео избиения девушки-подростка во Владивостоке, сообщает Следственный комитет в мессенджере ТамТам.

В местном аккаунте в Instagram размещено видео с избиением девушки. На ролике видно, как обидчица пинает ее ногами, плюет на нее, а затем избитая стоит на коленях и извиняется на камеру. Согласно данным аккаунта, девочкам по 13-15 лет. В краевом СУСК сообщили, что начали проверку видео.

"После обнаружения в социальных сетях видео с избиением несовершеннолетней на остановке общественного транспорта "Краевая больница" во Владивостоке возбуждено уголовное дело о побоях. Следователи установили личность подозреваемой, допрашиваются свидетели произошедшего", — сообщает СК.

По данным краевого СУСК РФ, потерпевшей 14 лет. Школьница, подозреваемая в избиении девочки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних, отмечает СК.