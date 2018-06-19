В Братске загорелся подземный резервуар со скипидаром

На территории деревообрабатывающего предприятия в Братске горит подземный резервуар со скипидаром. 19 июня 2018

На территории деревообрабатывающего предприятия в Братске горит подземный резервуар со скипидаром. 19 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подземный резервуар со скипидаром загорелся на площади около 400 квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии в Братске Иркутской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На территории деревообрабатывающего предприятия в Братске горит подземный резервуар со скипидаром", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания сейчас составляет почти 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, на месте пожара развернут оперативный штаб, создается необходимый запас огнетушащих веществ для проведения пенной атаки. Уже подано десять пожарных стволов. К месту ЧП убыли дознаватели и эксперты МЧС для установления причин пожара, а также мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.