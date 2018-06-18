В Красноярском крае в жилом доме вспыхнул пожар

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пожар на последнем этаже и крыше жилого пятиэтажного дома под Красноярском локализован на площади в 1080 квадратных метрах, есть пострадавший, сообщает МЧС РФ.

Как сообщают в ведомстве, в понедельник в населенном пункте Краснокаменск Красноярского края произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим переходом огня на кровлю.

"Пожар локализован на площади 1080 квадратных метров. По предварительным данным, имеется пострадавший, выведены более 230 человек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы.