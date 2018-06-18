В Туле два человека погибли от отравления угарным газом

БРЯНСК, 18 июн — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти в Тульской области двух человек, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом из-за отсутствия в частном доме вентиляционных каналов, сообщает управление СК по региону.

"В Пролетарском районе проводится доследственная проверка по факту отравления угарных газом двух человек", — говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

По данным следствия, тела мужчины и женщины были обнаружены без признаков насильственной смерти в частном доме на улице Планировочной города Тулы. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что газовое оборудование установлено с нарушениями, в частности, отсутствуют вентиляционные каналы и каналы дымоотведения, говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.