В Ярославле загорелся вещевой склад

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вещевой склад загорелся на площади 500 квадратных метров в Ярославле, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Площадь пожара в одноэтажном кирпичном вещевом складе составляет 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что возгорание уже удалось локализовать.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в 16.55 мск была объявлена локализация пожара.