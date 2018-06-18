Суд отложил дело главы компании "Усть-Луга"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отложил на 16 июля рассмотрение жалобы арестованного по обвинению в мошенничестве председателя совета директоров компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 16.07.2018 15.40 мск", — сообщается в карточке дела.

Согласно оспариваемому решению суда первой инстанции от 9 апреля, в отношении Израйлита по заявлению Балтинвестбанка введена процедура реструктуризации долгов. Задолженность перед банком в размере около 235 миллионов рублей включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Рассмотрение отчета финансового управляющего об итогах процедуры реструктуризации долгов назначено на 25 сентября.

Возглавляемая Израйлитом компания "Усть-Луга" занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Как сообщалось ранее, в мае Санкт-Петербургский городской суд продлил до 20 сентября срок ареста Израйлита по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как указал следователь на заседании, Израйлит "имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолет". Также согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены, и имел отношение к отмыванию денег, сообщала объединенная пресс-служба городских судов.