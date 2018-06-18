Водолазы обследуют севший на мель в Финском заливе сухогруз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Сухогруз с удобрениями, севший на мель около острова Сескар в Финском заливе, в ближайшее время обследуют водолазы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Северо-Западное пароходство".

По данным компании, в понедельник в 06.30 мск около острова Сескар в Финском заливе сел на мель и получил повреждение в носовой части сухогруз Северо-Западного пароходства "Сормовский-3052". На борту находятся 11 человек.

Как сообщили в Северо-Западном пароходстве, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

"Загрязнения акватории и разлива топлива нет. Груз (удобрения для сельского хозяйства), который перевозило судно, не поврежден. В ближайшее время будет проведен водолазный осмотр. По его итогам будет принято решение о снятии судна с мели и проведении ремонтных работ", — сообщили в компании.

Ранее по данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.