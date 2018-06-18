Суд подтвердил арест бывшего мэра Ялты по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по обвинению в превышении должностных полномочий при распределении земли, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения", — говорится в решении суда.
Срок ареста судья установила до 21 июля.
Между тем бывшего градоначальника публично поддержали высшие чиновники региона. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал возбуждение дела против Ростенко ангажированным и заказным.
По его утверждению, фигурирующий в деле земельный участок на побережье площадью 26 соток находится в собственности республики, а следствие "не разобралось в ситуации".
Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко поддержал позицию Аксенова и сообщил, что направил запросы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД о тщательном расследовании этого дела.