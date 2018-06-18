Более 20 жителей якутского села заболели сальмонеллезом после банкета

ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Сальмонеллез подтвердился у 24 жителей села Хоро в Якутии, которые попали в больницу после школьного банкета, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что около 20 жителей села Хоро попали в больницу с подозрением на сальмонеллез после школьного банкета. В прокуратуре сообщали о проведении проверки после инцидента. Следователи возбудили уголовное дело.

"Предполагаемое количество заболевших сальмонеллезом составило 28 человек. В числе пострадавших — 12 детей в возрасте до 17 лет. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 24 больных, лабораторные исследования продолжаются", — говорится на сайте управления Роспотребнодзора по Якутии.

По данным ведомства, 21 человек остается в инфекционном отделении Центральной районной больницы Верхневилюйского улуса, семь человек — в участковой больнице села Хоро.

"Состояние всех заболевших стабильное, удовлетворительное, лечение получают в полном объеме. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования отобраны пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, биоматериала больных, контактных лиц и людей, участвовавших в приготовлении блюд", — говорится в сообщении.