Полиция попросила арестовать таксиста, сбившего пешеходов в Москве

Последствия ДТП с участием автомобиля такси, совершившего наезд на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

Последствия ДТП с участием автомобиля такси, совершившего наезд на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение таксисту, сбившему пешеходов на тротуаре в центре Москвы, и просит суд его арестовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Материал об избрании меры пресечения в отношении Анарбека Чынгыза поступил в суд", — сказали в пресс-службе. О времени рассмотрения суд сообщит дополнительно.

Согласно данным суда, ему предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения), максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы и лишение водительских прав

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.

При этом в Депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших. Накануне в ведомстве сообщили, что трое пострадавших после наезда такси в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, скоро их выпишут, иностранцев среди них нет.

По данным экстренных служб столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Также сообщалось, что он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.