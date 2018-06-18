СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Симферополя в третий раз перенес оглашение приговора пятерым жителям Крыма по делу о беспорядках "26 февраля 2014 года", назначив датой оглашения вторник, 19 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Еще пятерым крымчанам инкриминируется участие в массовых беспорядках. Обвинение требует назначить наказание для двух фигурантов дела — Мустафы Дегерменджи и Али Асанова — пять лет лишения свободы условно, с трехлетним испытательным сроком, для еще троих — Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Эмирвалиева — 3,5 года условно с испытательным сроком два года.
Приговор должны были огласить в понедельник, 18 июня, до этого срок оглашения переносился уже дважды. На этот раз оглашение приговора назначено на 10.00 мск вторника, 19 июня.
*Экстремистская организация, запрещенная в России