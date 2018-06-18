В Симферополе перенесли заседание по делу о беспорядках в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Симферополя в третий раз перенес оглашение приговора пятерым жителям Крыма по делу о беспорядках "26 февраля 2014 года", назначив датой оглашения вторник, 19 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе проведения митинга у стен крымского парламента сторонников движения "Русское единство" и сторонников меджлиса крымских татар* 26 февраля 2014 года, накануне референдума по воссоединению Крыма с Россией, погибло два человека, несколько десятков получили травмы. Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков, суд приговорил его в сентябре 2017 году к восьми годам колонии общего режима. Депутат ГД Бальбек сообщил, что Чийгоз в октябре был помилован президентом РФ по обращению муфтия Крыма Аблаева и переехал на территорию Украины.

Еще пятерым крымчанам инкриминируется участие в массовых беспорядках. Обвинение требует назначить наказание для двух фигурантов дела — Мустафы Дегерменджи и Али Асанова — пять лет лишения свободы условно, с трехлетним испытательным сроком, для еще троих — Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Эмирвалиева — 3,5 года условно с испытательным сроком два года.

Приговор должны были огласить в понедельник, 18 июня, до этого срок оглашения переносился уже дважды. На этот раз оглашение приговора назначено на 10.00 мск вторника, 19 июня.

*Экстремистская организация, запрещенная в России