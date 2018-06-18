Защита обвиняемого по делу "Зимней вишни" обжаловала его арест

Григорий Терентьев, задержанный по делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня, во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

Григорий Терентьев, задержанный по делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня, во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 18 июн — РИА Новости. Кемеровский областной суд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста от защиты начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" с 60 погибшими.

"В Кемеровский областной суд поступили апелляционные жалобы Терентьева и его адвоката по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", на постановление Центрального районного суда Кемерово от 28 мая (которым его оставили под стражей до 25 июля). Судебное заседание назначено на 20 июня на 10.00 (6.00 мск)", — говорится в сообщении облсуда.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против теперь уже бывшего главы МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар.

Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, позже суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.

Всего в рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны 10 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.