В Оренбургской области ребенок утонул в баллоне с водой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик утонул в баллоне от трактора, наполненном водой, на приусадебном участке в селе Старобелогорка, сообщает следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

Сообщение о том, что в огороде в одном из сел Новосергиевского района обнаружено тело 1,5-годовалого мальчика, поступило в правоохранительные органы в субботу днем.

"По результатам доследственной проверки установлено, что во дворе жилого дома гуляли трое детей: 13-тилетний и 7-летний мальчики и 1,5-годовалый брат одного из них. На заднем дворе дома отец и дедушка малыша занимались хозяйственными делами, мама и бабушка готовили обед. На некоторое время мальчик остался без внимания, ушел на приусадебный участок и упал в баллон от трактора, наполненный водой. Высота автомобильной покрышки составила 60 сантиметров, в связи с чем ребенок в силу своего возраста не смог выбраться из нее и утонул", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, включая причины нахождения ребенка без контроля взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.