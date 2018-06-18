Власти сняли действие особого противопожарного режима в лесах Хакасии

КРАСНОЯРСК, 18 июн — РИА Новости. Власти Хакасии в связи с улучшением пожарной обстановки сняли на территории региона действие особого противопожарного режима, введенного в мае, сообщили журналистам в правительстве республики.

"В связи с улучшением пожарной обстановки в регионе особый противопожарный режим в Хакасии снят с 17 июня. Несмотря на то, что особый противопожарный режим на территории республики завершился, летний пожароопасный сезон продолжается. Всем нужно помнить, огнеопасные работы, разведение костров на дачных участках и пикниках, должны проводиться в соответствии с законными требованиями в области пожарной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "нарушители будут выявлены и оштрафованы".

Особый противопожарный режим был введен на территории республики с 11 мая, а затем продлен до 17 июня 2018 года. Он действовал в связи с устойчивой жаркой погодой, частыми ветрами, повышенными классами пожарной опасности, а также в целях обеспечения пожарной безопасности.