Жителя Башкирии осудили на 15 лет за заказное убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Житель Башкирии осужден на 15 лет лишения свободы за убийство предпринимательницы, а также ее дочери, которая могла стать случайной свидетельницей преступления, сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС) Республики Башкортостан.

По материалам дела, в апреле 2017 года житель башкирского города Сибай, желая завладеть семейным бизнесом, заказал знакомому убийство своей матери, пообещав заплатить за это 200 тысяч рублей. Он передал киллеру ключи от квартиры матери и ее фото.

Убийца дожидался женщину в квартире, когда туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Не желая оставлять возможных свидетелей, мужчина убил ее. Через некоторое время в квартиру зашла предпринимательница — и также была убита.

В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны.

"С обвиняемым в убийстве было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы на срок два года. Первые шесть лет наказания постановлено отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор суда города Сибай в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.

По данным пресс-службы ВС, уголовное дело в отношении сына предпринимательницы выделено в отдельное производство.