Жителя Башкирии осудили на 15 лет за заказное убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Житель Башкирии осужден на 15 лет лишения свободы за убийство предпринимательницы, а также ее дочери, которая могла стать случайной свидетельницей преступления, сообщает пресс-служба Верховного суда (ВС) Республики Башкортостан.
Убийца дожидался женщину в квартире, когда туда пришла 29-летняя сестра заказчика. Не желая оставлять возможных свидетелей, мужчина убил ее. Через некоторое время в квартиру зашла предпринимательница — и также была убита.
В июне 2017 года исполнитель и заказчик убийства были задержаны.
Приговор суда города Сибай в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.
По данным пресс-службы ВС, уголовное дело в отношении сына предпринимательницы выделено в отдельное производство.