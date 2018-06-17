Уровень воды в реке Кубань достиг из-за дождей критической отметки

ПЯТИГОРСК, 17 июн — РИА Новости. Уровень воды в реке Кубань в Ставропольском крае достиг критической отметки, введен режим повышенной готовности в Невинномысске, где река выходит на Ставрополье, сообщает администрация города.
"В Невинномысске в целях предотвращения возникновения ЧС, вызванной продолжительными дождями, и в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, введен режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
Власти намерены очистить ливневую канализацию и организовать отвод воды из районов возможного подтопления, добавлено в сообщении. Кроме этого, будет подготовлен пункт временного размещения.