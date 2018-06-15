НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области отстранил от должности министра сельского хозяйства региона Михаила Маслова, которого следователи подозревают в хищении 100 миллионов рублей, сообщает областное правительство.

"Сегодня, 15 июня, губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ о временном отстранении от занимаемой должности заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова до принятия в отношении него окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу", — говорится в сообщении.

СК России в среду сообщал, что глава министерства и оренбургский бизнесмен Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении 100 миллионов рублей бюджетных средств при получении этих денег в качестве субсидий.