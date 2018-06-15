В Волгограде адвокат обжаловал арест владельца лодочной станции

ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Николай Висков, адвокат владельца лодочной станции, арестованного 14 июня из-за столкновения катамарана с баржей, сообщил РИА Новости, что подал апелляцию на решение суда об аресте.

Вечером 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть людей, задержан владелец лодочной станции ООО "Пристань" Леонид Жданов. По версии следствия, он не предотвратил выход на воду катамарана. В четверг Жданову суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца.

"Сегодня в 14.55 подана апелляция: я прошу постановление центрального районного суда отменить (постановление суда) и отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения Жданову в виде ареста, поскольку оснований для этого не вижу", — сообщил РИА Новости Висков.