СК в Новосибирске проверяет информацию о нападении мужа пациентки на врача

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Новосибирские следователи проверяют информацию о нападении мужа пациентки на врача городской больницы, сообщает пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ № 25 посетителем больницы по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)" — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проверка проводится после появления информации в местных СМИ. Ранее на новосибирском новостном портале НГС появилась новость, что новосибирец напал на дежурного врача больницы, так как ему не понравились назначенные медиком анализы его супруге. Женщина была доставлена в приемный покой с подозрением на заболевание поджелудочной железы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.