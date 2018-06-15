НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Экс-начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, осужден на шесть лет колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, экс-начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления получил взятку в виде денег на сумму 250 тысяч рублей и иного имущества на сумму 82 тысячи 370 рублей. Общая сумма составила 332 тысячи 370 рублей, что является крупным размером. Взятку он получил за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя и представляемых ею организаций при заключении государственных контрактов с Нижегородской таможней.

"Суд признал экс-сотрудника таможни виновным в получении взятки в крупном размере и взял его под стражу в зале суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере трехкратной суммы взятки – 997 110 рублей", — говорится в сообщении.