В Иркутской области расследуют дело о незаконной вырубке леса

ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Необоснованно назначенные чиновниками Минлесхоза санитарные вырубки заповедного леса в Иркутской области стали поводом для расследования уголовного дела, сообщает СУСК РФ региона.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники "Центра защиты леса Иркутской области", который является филиалом ФБУ "Рослесозащита", провели лесопатологическое обследование участков заказника "Туколонь" и необоснованно назначили сплошные санитарные рубки. В дальнейшем их согласовали должностные лица службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, в настоящее время занимающие руководящие должности в министерстве лесного комплекса региона. Незаконную вырубку провели сотрудники ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз". В результате этих действий лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 880 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны чиновники министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ "Рослесозащита" — "ЦЗЛ Иркутской области" и сотрудники ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз".

"На основании материалов Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных третьей частью статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения" и пунктом "в" третьей части статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий", — говорится в сообщении.

Максимальный срок наказания по данным статьям – лишение свободы до 10 лет.