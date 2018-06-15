После ДТП с поездом в Орловской области задержали водителя автобуса

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи задержали водителя автобуса по делу о ДТП с поездом в Орловской области, сообщает СК РФ в "ТамТам".

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 10 июня, когда на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек.

"По уголовному делу о ДТП на железнодорожном переезде в Орловской области с участием поезда и пассажирского автобуса, в результате которого погибли четыре человека, задержан 52-летний водитель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый, проигнорировав запрещающий сигнал семафора, пытался проехать перед движущимся поездом.