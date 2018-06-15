Двух спортивных чиновников Марий Эл оштрафовали за превышение полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Бывшего министра спорта Марий Эл Сергея Киверина и директора управления спортивных сооружений региона Михаила Симакова оштрафовали за превышение полномочий, сообщает республиканское следственное управление СК России.

По данным следствия, в мае 2017 года Киверин вступил в сговор Симаковым и организовал оформление задним числом повышения тому зарплаты вдвое. В свою очередь Симаков, отмечает следствие, ввел в штатное расписание управления спортсооружений должность коммерческого директора, на которую принял Киверина.

В результате госучреждению был причинен ущерб свыше 430 тысяч рублей. В соответствии с ролью каждого Киверин и Симаков признаны виновными по статьям "Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

"Приговором суда Киверину назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, Симакову – 60 тысяч рублей, с них взыскан причиненный ущерб", — говорится в сообщении регионального СУСК.