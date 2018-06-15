После трагедии в Новокузнецке пятеро детей остались без матери

КЕМЕРОВО, 15 июн — РИА Новости. Пятеро детей, трое из них несовершеннолетние, остались без матери — 42-летней жительницы Новокузнецка, погибшей в пятницу от рук бывшего мужа, который после этого покончил с собой, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

По данным правоохранителей, около полудня по местному времени (8.00 мск) 46-летний мужчина пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он произвел в нее выстрел, после чего зашел в здание и покончил с собой.

"В семье остались пятеро детей: двое совершеннолетних от первого брака и трое младших, которые остались сиротами. Есть бабушка по линии отца. В настоящее время с родственниками работают сотрудники социальной защиты и опеки Новокузнецка", — говорится в сообщении.

По данным властей, пока не решится вопрос о дальнейшей судьбе младших детей, они будут находиться в социально-реабилитационном центре.

"Информацию о происшествии доложили главе региона. Сергей Цивилев поручил мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову оказать необходимую помощь родственникам. Семье, оказавшейся в центре трагедии, будет оказана всесторонняя помощь от властей", — сообщила в пятницу пресс-служба администрации Кемеровской говорится в сообщении.

Следователи и полицейские продолжают работу на месте происшествия, где ранее была изъята гильза 12-го калибра. По данным управления СК РФ и главка МВД по Кемеровской области, а преступление произошло на бытовой почве: накануне между бывшими супругами произошел конфликт.

Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.