Железнодорожники организовали объезд станции Черусти после ЧП с вагонами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Железнодорожники организовали движение пассажирских поездов в обход станции Черусти в Подмосковье, где сошли с рельсов вагоны с углем, движение пригородных поездов осуществляется по временной схеме, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Ранее МЖД сообщила, что четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Черусти в Подмосковье, движение приостановлено. Позже информация была уточнена, стало известно, что с рельсов сошли пять вагонов с углем, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный маршрут для пассажирских поездов №76 Москва – Нерюнгри и №118 Москва – Новокузнецк, путь которых пролегает через станцию Черусти. Пассажирские составы пропустят в обход этой станции. Пригородные поезда выполняют укороченный маршрут до станции Кривандино", — говорится в сообщении.

Кроме того, для перевозки пассажиров между станциями Черусти и Кривандино компания-перевозчик "Центральная ППК" организует работу компенсационных автобусов.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода – на место отправились три восстановительных поезда", — отмечает пресс-служба.