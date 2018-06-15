В Якутии восстановили нарушенное из-за грозы энергоснабжение

Монтажники во время проведения работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения работ на ЛЭП. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Нарушенное из-за грозы энергоснабжение около 69 тысяч человек в Якутии восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе энергокомпании "Русгидро".

Ранее 15 июня в материалах Минэнерго РФ говорилось, что в 12.22 мск во время грозы защитные системы отключили линию электропередачи 110 кВ "Сунтар – Вилюйск" компании "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро"). Без электроснабжения в итоге остались около 69 тысяч человек (мощность отключенных потребителей – 14 МВт).

"В настоящее время энергоснабжение восстановлено", — сообщили в "Русгидро".